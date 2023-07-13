В СКР завели дело после исчезновения четырех человек во время наводнения в Туапсе

Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения четырех жителей Туапсе во время разгула стихии 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

По данным следствия, в ночь на 12 июля в результате ливня в поселке Тюменском поднялась вода и около 5 часов утра один из частных домов смыло в реку Казачья щель, впадающую в Черное море. В тот момент в доме находились 23 и 19-летняя девушки, а также 15-летний подросток. Еще один 67-летниий житель поселка находился утром в своей машине, когда ее потоками воды смыло в море.

Сейчас местонахождение всех пропавших устанавливается. Для этого проводят масштабные поисково-спасательные мероприятия в акватории Черного моря, а также вдоль прибрежной линии. В поисках участвуют сотрудники поисково-спасательного подразделения МЧС России по Краснодарскому краю и полицейские.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе из-за ливней начала подниматься вода. За сутки в муниципалитете выпало три месячные нормы осадков — не менее 280 мм. Из-за этого подтопило 650 дворов и 290 домов. Разрушены оказались четыре моста, а также социальные и объекты коммунальной инфраструктуры. Власти ввели в нескольких поселениях режим ЧС и запрет на купание в море.

Татьяна Ручкина

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