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Байден: Путин думал, что конфликт на Украине расколет НАТО, но он ошибся

Президент США Джо Байден, выступая в Вильнюсе по итогам саммита НАТО, заявил, что, начиная спецоперацию на Украине, президент России Владимир Путин недооценил решимость североатлантического альянса. По его словам, на сегодняшний день НАТО «сильнее, энергичнее и сплоченнее», чем когда-либо в истории.

Джо Байден

Джо Байден

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Джо Байден

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Он (Владимир Путин.— ''Ъ'') рассчитывал, что НАТО расколется. Он думал, что НАТО сломается. Он думал, что наше единство пошатнется при первом испытании. Он думал, что демократические лидеры окажутся слабыми. Но он ошибся»,— сказал господин Байден, его слова приводит Reuters.

Американский президент указал, что страны Запада не поменяют своей позиции в отношении поддержки Украины. «Выбор, который мы делаем сейчас, будет определять направление нашего мира на десятилетия вперед»,— сказал он, отметив итоговые решения саммита, принятые с целью поддержать Украину.

По итогу саммита НАТО, который проходил 11–12 июля в Вильнюсе, страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины. В офисе украинского президента отметили, что этот шаг — важная победа на пути к вступлению в НАТО. Кроме того, альянс упростил процедуру членства страны, а также объявил о создании Совета Украина—НАТО.

Что пишут зарубежные СМИ о саммите НАТО в Вильнюсе — в материале «Ъ».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Саммит НАТО

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Слева направо: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент США Джо Байден, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Украины Владимир Зеленский и заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время саммита

Слева направо: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент США Джо Байден, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Украины Владимир Зеленский и заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время саммита

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент США Джо Байден (слева) и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель

Президент США Джо Байден (слева) и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (слева) и президент Финляндии Саули Ниинистё

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (слева) и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Государственные флаги в зале заседаний

Государственные флаги в зале заседаний

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Американский президент Джо Байден (слева) и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время саммита

Американский президент Джо Байден (слева) и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время саммита

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министры Бельгии и Канады Александр Де Кроо (в центре) и Джастин Трюдо

Премьер-министры Бельгии и Канады Александр Де Кроо (в центре) и Джастин Трюдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (слева) и глава МИД Германии Анналена Бербок

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (слева) и глава МИД Германии Анналена Бербок

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президенты США и Украины Джо Байден (слева) и Владимир Зеленский на пресс-конференции

Президенты США и Украины Джо Байден (слева) и Владимир Зеленский на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон

Слева направо: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

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Владимир Зеленский во время пресс-конференции

Владимир Зеленский во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) с супругой Еленой Зеленской (вторая слева) и президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене перед началом торжественного приема в президентском дворце

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) с супругой Еленой Зеленской (вторая слева) и президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене перед началом торжественного приема в президентском дворце

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель с супругой Ким Кун Хи

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель с супругой Ким Кун Хи

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Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит Макрон

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Госсекретарь США Энтони Блинкен (второй слева) и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (второй слева) и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и президент США Джо Байден

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа

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Президент Польши Анджей Дуда (слева) и премьер-министр Португалии Антониу Кошта

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и премьер-министр Португалии Антониу Кошта

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (в центре) на саммите НАТО

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (в центре) на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир (слева)

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

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Президент Словакии Зузана Чапутова перед началом саммита НАТО

Президент Словакии Зузана Чапутова перед началом саммита НАТО

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Президент Чехии Петр Павел (справа)

Президент Чехии Петр Павел (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (слева)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (слева)

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Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (в центре) и министр обороны Великобритании Бен Уоллес (справа) перед началом саммита НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (в центре) и министр обороны Великобритании Бен Уоллес (справа) перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (справа) и премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита НАТО

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (справа) и премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вильнюс перед началом саммита НАТО

Вильнюс перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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Слева направо: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент США Джо Байден, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Украины Владимир Зеленский и заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время саммита

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент США Джо Байден (слева) и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (слева) и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Государственные флаги в зале заседаний

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Американский президент Джо Байден (слева) и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время саммита

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министры Бельгии и Канады Александр Де Кроо (в центре) и Джастин Трюдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (слева) и глава МИД Германии Анналена Бербок

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президенты США и Украины Джо Байден (слева) и Владимир Зеленский на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Владимир Зеленский во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) с супругой Еленой Зеленской (вторая слева) и президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене перед началом торжественного приема в президентском дворце

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель с супругой Ким Кун Хи

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит Макрон

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Госсекретарь США Энтони Блинкен (второй слева) и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Литвы Гитанас Науседа

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и премьер-министр Португалии Антониу Кошта

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (в центре) на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Словакии Зузана Чапутова перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Чехии Петр Павел (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (в центре) и министр обороны Великобритании Бен Уоллес (справа) перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (справа) и премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вильнюс перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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