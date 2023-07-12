Байден: Путин думал, что конфликт на Украине расколет НАТО, но он ошибся

Президент США Джо Байден, выступая в Вильнюсе по итогам саммита НАТО, заявил, что, начиная спецоперацию на Украине, президент России Владимир Путин недооценил решимость североатлантического альянса. По его словам, на сегодняшний день НАТО «сильнее, энергичнее и сплоченнее», чем когда-либо в истории.

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Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Джо Байден

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Он (Владимир Путин.— ''Ъ'') рассчитывал, что НАТО расколется. Он думал, что НАТО сломается. Он думал, что наше единство пошатнется при первом испытании. Он думал, что демократические лидеры окажутся слабыми. Но он ошибся»,— сказал господин Байден, его слова приводит Reuters.

Американский президент указал, что страны Запада не поменяют своей позиции в отношении поддержки Украины. «Выбор, который мы делаем сейчас, будет определять направление нашего мира на десятилетия вперед»,— сказал он, отметив итоговые решения саммита, принятые с целью поддержать Украину.

По итогу саммита НАТО, который проходил 11–12 июля в Вильнюсе, страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины. В офисе украинского президента отметили, что этот шаг — важная победа на пути к вступлению в НАТО. Кроме того, альянс упростил процедуру членства страны, а также объявил о создании Совета Украина—НАТО.

Что пишут зарубежные СМИ о саммите НАТО в Вильнюсе — в материале «Ъ».

Лусине Баласян