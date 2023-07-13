Общественные слушания возвращают в повестку

В Госдуме разработан законопроект, возвращающий практику обязательных общественных слушаний и общественных обсуждений в рамках градостроительной деятельности в РФ. В 2022 году с подачи правительства РФ парламент принял закон, дающий регионам право утверждать строительные проекты без подобных процедур. Так в Белом доме решили поддержать отрасль после ввода международных санкций. Авторы предлагаемых поправок указывают, что после этого целый ряд регионов фактически отменили процедуры слушаний, что «может привести к возникновению социальной напряженности». Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева поддержала идею, сочтя, что к мнению жителей стоит прислушиваться, а не «загонять недовольство в подполье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект поправок к законодательству разработали депутаты думской фракции «Новые люди». Их суть состоит в возврате к обязательному проведению публичных слушаний и общественных обсуждений градостроительных проектов. В пояснительной записке говорится, что в 2022 году был принят закон, дающий регионам право «самостоятельно принимать решения о необходимости проведения публичных слушаний в сфере градостроительного регулирования». «Сложилась ситуация, при которой ряд регионов фактически отменили слушания и обсуждения»,— отмечается там. Авторы подчеркивают, что такая практика противоречит Градостроительному кодексу РФ, «ведет к нарушению прав и законных интересов граждан» и «может привести к возникновению социальной напряженности». По данным “Ъ”, законопроект планируется внести в парламент 13 июля.

В марте 2022 года, напомним, с подачи правительства РФ был принят закон №58 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В ст. 7 этого документа описывались «особенности при осуществлении градостроительной деятельности», в том числе предоставлялась возможность кабмину РФ и региональным органам власти утверждать проекты без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. В Белом доме тогда поясняли необходимость такого исключения желанием поддержать строительную отрасль после введения международных санкций.

Отметим, согласно ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, общественные обсуждения или публичные слушания должны были проводиться как по проектам генпланов, правил землепользования и застройки, так и по более мелким поводам, например при утверждении проектов планировки территории, ее межевания, правил благоустройства и выдаче разрешений на использование земельного участка или объекта капитального строительства. При этом власти не обязаны учитывать результаты слушаний: из ст. 5.1 вытекает, что организатор процедуры обязан лишь аргументированно указать на «целесообразность или нецелесообразность учета внесенных предложений и замечаний».

Первоначально закон №58 разрешал отказываться регионам от слушаний лишь до конца 2022 года. Однако в декабре прошлого года был принят федеральный закон №519, продлевающий срок действия моратория и на 2023 год. В правительстве РФ это вновь связали с желанием «продлить меры по снижению негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций».

«Мы вносим законопроект, чтобы общественные слушания стали обязательными. Например, в Москве их отменяли из-за пандемии. Потом вернули, но сделали рекомендательными»,— говорит вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева (ЕР) сказала “Ъ”, что поддерживает идею возврата публичных слушаний. «Кризис кризисом, но отрасль сейчас на подъеме, и в городах должны слышать мнение жителей. Загонять недовольство и несогласие в подполье — не очень правильный путь»,— сказала она. Депутат привела в пример случай со строительством моста в ее районе Нагатинский Затон в Москве, проект которого удалось откорректировать лишь после обращения к мэру Сергею Собянину, но не по результатам слушаний. «Если бы к результатам публичных слушаний прислушивались более активно, странных решений было бы меньше и вмешательств глав субъектов тоже бы потребовалось меньше»,— подытожила госпожа Разворотнева.

Александр Воронов