Офицер злоупотребил доверием

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД РФ по Приморскому краю Адама Даурова. Он обвиняется в получении 59 млн руб. за освобождение от уголовного преследования предпринимателя, занимавшегося незаконной вырубкой леса.

Подполковнику Адаму Даурову (его имя не называется в сообщении следствия, но представитель правоохранительных органов пояснил «Ъ», что речь идет о нем) вменяется в вину совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в период с июня 2020 года по июнь 2021 года Адам Дауров, возглавляя в то время отдел по выявлению преступлений в лесопромышленном комплексе и защите биоресурсов УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю, через посредника получил взятку в размере 29 млн руб. за непривлечение предпринимателя к уголовной ответственности за незаконную вырубку леса в особо крупном размере.

Несмотря на передачу взятки, бизнесмен тем не менее стал обвиняемым по уголовному делу о незаконных вырубках. Тогда подполковник полиции, по версии следствия, пообещал ему добиться закрытия дела за вознаграждение в 30 млн руб.

Деньги были выплачены. Но, по сообщению прокуратуры Приморья, полицейский не имел возможности «повлиять на процессуальные решения по уголовному делу» и его действия квалифицируются в данном случае как мошенничество.

Также следствие считает, что в марте 2021 года подполковник Дауров переусердствовал при задержании в Кавалеровском районе подозреваемого в преступлении, применив в отношении него электрошокер.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Приморский краевой суд.

Адам Дауров был арестован в мае прошлого года. К тому времени он уже был повышен до должности заместителя начальника УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю. После возбуждения уголовного дела и ареста Адам Дауров был уволен из полиции.

По данным «Ъ», подполковник вину не признает.

Напомним, в июне текущего года прокурор Приморского края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника межрайонного экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по региону Александра Белова. Он обвиняется по 29 эпизодам получения взяток организованной группой (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Суммы от 50 тыс. до 150 тыс. руб. полицейские взимали за успешную сдачу экзаменов на права. По версии следствия, группу коррупционеров возглавлял бывший начальник ГИБДД по Приморью Олег Зубакин, а общая сумма взяток в период с 2016 по 2021 год составила около 2 млн руб. Расследование в отношении полковника Зубакина, четырех других участников преступной группы (сотрудников полиции) и пяти посредников во взяточничестве также завершено, фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела.

Отметим, что в июле 2022 года указом президента в отставку был отправлен начальник регионального управления Олег Стефанков. Генерал-майор Стефанков возглавлял УМВД по Приморью с марта 2020 года.

Алексей Чернышев, Владивосток