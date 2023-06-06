Эта служба и богата, и важна

Прокурор Приморского края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника межрайонного экзаменационного отдела (МЭО) ГИБДД УМВД России по региону Александра Белова. Он обвиняется по 29 эпизодам получения взяток организованной группой (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Суммы от 50 тыс. до 150 тыс. руб. полицейские взимали за успешную сдачу экзаменов на права. По версии следствия, группу коррупционеров возглавлял бывший начальник ГИБДД по Приморью Олег Зубакин.

Сегодня прокуратура Приморья сообщила о предъявлении обвинения в окончательной редакции бывшему начальнику МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю. В пресс-релизе не называется имя полицейского, но представитель ведомства подтвердил «Ъ», что речь идет об Александре Белове. Ему вменяется в вину участие с 2016 года в организованной преступной группе, созданной бывшим начальником УГИБДД Зубакиным, «с целью систематического получения взяток от лиц, заинтересованных в успешной сдаче экзаменов на получение права управления транспортными средствами».

По версии следствия, в состав группы вошли еще четверо полицейских—сотрудников МЭО ГИБДД.

«В период с октября 2018 года по сентябрь 2021 года обвиняемый в составе организованной группы получил 29 взяток от кандидатов в водители, размер которых варьировался от 50 тыс. руб. (за обеспечение положительной оценки по результатам теоретического экзамена) до 150 тыс. руб. (за прохождение всех трех этапов: теоретического экзамена, экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством и экзамена по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения)»,— информирует надзорное ведомство.

Суммы взяток распределялись среди участников преступной группы в заранее определенных долях.

В прокуратуре отметили, что после вручения Александру Белову копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

В рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на имущество Александра Белова общей стоимостью свыше 33 млн руб.: две квартиры и 1/3 доли в квартире, жилой дом площадью более 200 кв. м, 2 земельных участка, автомобиль Toyota Land Cruiser 2015 года выпуска, тягач Volvo, мотоцикл и денежные средства в рублях и валюте.

На прошлой неделе Советский районный суд Владивостока взыскал с Александра Белова и его супруги более 20 млн руб. неподтвержденного дохода.

По сообщению прокуратуры Приморья, в 2019 году бывший начальник МЭО приобрел квартиру во Владивостоке стоимостью более 10 млн руб., а также предоставил заем на сумму свыше 10 млн руб. своей знакомой. Между тем у полицейского не было «законных источников дохода, позволяющих совершить указанные сделки».

«Прокурор Приморского края предъявил исковое заявление об обращении в доход РФ денежных средств, представленных в качестве займа, а также денежного эквивалента стоимости квартиры, поскольку объект недвижимости находится в залоге у банковской организации»,— сообщили в прокуратуре.

Уголовные дела в отношении бывшего начальника ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Олега Зубакина, четырех других участников преступной группы и пяти посредников во взяточничестве выделены в отдельное производство. Расследование уголовных дел в отношении пяти членов преступной группы завершено, фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. «Уголовные дела по пяти лицам, в том числе посредникам, направлены в суд для рассмотрения по существу»,— сообщили сегодня в следственном управлении СКР по Приморью.

О возбуждении уголовного дела в отношении полковника Зубакина стало известно в феврале прошлого года. К начальнику ГИБДД возникли вопросы в ходе расследования злоупотреблений в межрайонном экзаменационном отделе. Олег Зубакин, который возглавлял госавтоинспекцию Приморья с 2012 года, уволился из органов в январе прошлого года.

Алексей Чернышев, Владивосток