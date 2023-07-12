В Екатеринбурге на раскопках возле павильона «Цветы», где появится ресторан, нашли артефакты

На археологических раскопках около заброшенного павильона «Цветы» в Екатеринбурге, где появится одноименный ресторан, нашли деревянные погреба, сообщил портал 66.ру. Также на участке нашли монеты, деревянную тарелку, кости животных, керамику и подпорку, которая позволяла повысить уровень берега.
Как сообщил порталу старший научный сотрудник группы охраны археологических исследований Сергей Чаиркин, найденные деревянные сооружения — это хозяйственные погреба. «Специалисты планируют взять с них запил и отправить в лабораторию, чтобы определить возраст»,— сказано в сообщении.
Как уточнили «Ъ-Урал» в городской администрации, на месте ведутся археологические раскопки. Оперативно узнать подробности у руководства Музея истории Екатеринбурга не удалось.
Напомним, о строительстве ресторана «Цветы» стало известно в середине июня. Возле будущего заведения построят небольшое одноэтажное здание для обслуживания ресторана. Рядом планируется благоустроить удобный для отдыха горожан сквер.