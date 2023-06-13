На месте павильона «Цветы» в Екатеринбурге появится ресторан

На набережной реки Исеть в Екатеринбурге вместо павильона «Цветы» откроется ресторан с одноименным названием, сообщили «Ъ-Урал» представители ресторана. Возле заведения появится благоустроенный сквер.

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По словам представителей заведения, возле ресторана построят небольшое одноэтажное здание для обслуживания заведения. Рядом планируется благоустроить удобный для отдыха горожан сквер. «Сейчас это место не благоустроено. Мы надеемся, что наше новое заведение станет точкой притяжения в центре города»,— поделились с «Ъ-Урал» представители ресторана.

Рядом с «Цветами» находится Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ИЗО). По данным представителей, все работы на участке ведутся при участии и с согласования музея. «Строительство ресторана никак не влияет на здание музея, а наоборот создаст благоустроенное зеленое пространство рядом с ним».

«То решение, которое предлагается сейчас — пожалуй, оптимальное. Новый собственник реконструирует павильон "Цветы" и обустраивает сквер исходя из общечеловеческих представлений об общественном благе, а не только законов бизнеса»,— заявил директор музея ИЗО Никита Корытин.

Полина Хабарова

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