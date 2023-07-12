В Анапе погиб чиновник из Волгоградской области, спасая тонущую туристку

Замначальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев погиб, спасая тонувшую женщину в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В комитете отметили, что Михаил Ткачев работал в органах ценового и тарифного регулирования с 2006 года, начиная с должности главного специалиста в управлении по региональным тарифам администрации Волгоградской области. Также он работал в министерстве топлива, энергетики и тарифного регулирования. Отмечается, что он неоднократно получал ведомственные и региональные награды.

8 и 9 июля в Анапе из-за сильного шторма был введен запрет на купание в море. Сообщалось, что в море погиб мужчина, однако его имя не называлось.

Татьяна Ручкина

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