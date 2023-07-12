Арендодатели последовали за курсом

Арендодатели поднимают цены. Как выяснил “Ъ FM”, первыми на ослабление рубля отреагировали собственники новых объектов бизнес- и премиум-класса. Они сдают жилье на 10% выше рынка. А клиенты пытаются найти доступные варианты. Но дешевых лотов в Москве, как утверждают брокеры, практически не осталось. По данным «Инком-Недвижимость», за год предложение аренды бюджетного жилья сократилось на треть. Сколько стоит снять квартиру? И можно ли рассчитывать на скидку? Выясняла Аэлита Курмукова.

Снять квартиру в Москве можно даже за 25 тыс. руб. в месяц. Но по площади похожа она больше на гардеробную. Если поднять планку до 30 тыс., таких объектов в базе «Циан» всего 950. Дешевое жилье сняли еще весной, и сейчас спрос вдвое превышает предложение, говорит официальный представитель «Инком-Недвижимости» Валерия Стрелкова:

«За 25 тыс. руб. можно снять квартиру в Капотне или в Гольяново.

Такие лоты не успевают пополнять экспозицию, их разбирают быстрее. Квартиры комфорт-класса интересуют арендаторов массового жилья меньше, потому что все ищут самые дешевые предложения за 35-45 тыс. руб. Арендаторы могут рассчитывать на скидки. На жилье комфорт-класса в среднем дисконт составляет 5-10%».

Владельцы бюджетного жилья стали чаще пускать к себе квартирантов. Доля комнат в экспозиции с начала года выросла на 80%. Арендаторы же на такое соседство не готовы. А рассчитывать на то, что съем жилья станет дешевле, не стоит, осенью ситуация может измениться, не исключает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов:

«Сейчас аренда средней однокомнатной квартиры в Москве стоит по нашей базе порядка 43 тыс. руб. На пике эти показатели доходили до 50-52 тыс. руб. Когда более дешевые лоты вымываются, ценник по остаткам будет на 10-15% выше. Мы увидим такую же динамику по всем ключевым показателям в августе и в сентябре. Некоторые начинают искать более интересные варианты, начиная уже с середины-конца июля».

На ослабления рубля отреагировал только бизнес и премиальный сегмент, причем незначительно. На долю валютных сделок приходится не больше 10%. А вот в рублевой зоне наметился повышенный спрос со стороны вернувшихся релокантов, регионального бизнеса и госструктур, отмечает руководитель направления «Аренда» компании Apple Real Estate Владимир Родионов:

«Новые предложения на рынке бизнес- и элитного сегмента идут с ограничением стоимости к текущей на 10-15%, а те предложения, которые есть, практически всегда сдаются без какого-либо дисконтирования.

Ситуация практически выровнялась. В определенных локациях мы наблюдаем даже некий дефицит — исторический центр, юг и северо-западное направление. Если мы рассматриваем среднюю стоимость в пределах садового кольца, стоимость аренды однокомнатной квартиры с современным ремонтом будет начинаться от 90-120 тыс. руб., а двухкомнатной — от 150 тыс. руб.».

У собственников элитного жилья нет вариантов повышать аренду. На смену экспатам пришли релоканты в основном из Объединенных Арабских Эмиратов, но с меньшим бюджетом и с запросом на квартиры большей площади, говорит директор департамента аренды Intermark Real Estate Елена Куликова:

«Если говорить про последние полгода, спрос вырос на 23%. У нас произошло практически полное замещение, иностранные арендаторы составляют не более 8%. На конец прошлого месяца 228 тыс. руб. — это средняя запрашиваемая ставка в месяц, и 337 тыс. руб. — средняя ставка предложения по элитной аренде. И это 5% к январю 2023 года».

Получается, сейчас арендатор элитной квартиры в Москве готов платить на 110 тыс. руб. меньше, чем хочет собственник жилья. Если говорить про торг, в Хамовниках, к примеру, где высокая конкуренция, можно рассчитывать лишь на комплементарную скидку, предупреждают опрошенные “Ъ FM” брокеры. А вот на Чистых прудах, который когда-то считался французским районом, вполне можно рассчитывать на дисконт по аренде до 10%.

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