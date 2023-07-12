Вучич: Запад готовит «большие подарки» для Украины к концу года

Отсутствие плана по вступлению Украины в Североатлантический альянс по результатам саммита НАТО в Вильнюсе не является показательным, заявил президент Сербии Александар Вучич. По его словам, страны Запада готовят для Киева «большие подарки» к концу года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Это работа для больших сил. Они готовят для Украины серьезные и замечательные вещи, большие подарки к концу года, особенно что касается Евросоюза»,— сказал он журналистам, не приведя каких-либо деталей (цитата по ТАСС).

Двухдневный саммит НАТО стартовал вчера, 11 июля. По итогам первого дня страны альянса заявили, что Украине не потребуется для евроатлантической интеграции выполнять план действий по членству. Приглашение в НАТО будет направлено, когда страны-члены «согласятся, а Украина выполнит условия». Президент Украины Владимир Зеленский сегодня намерен обсудить с лидерами стран альянса новые поставки вооружений и гарантии безопасности для Украины.

Подробности — в материале «Ъ» «Северодраматический альянс».

Лаура Кеффер