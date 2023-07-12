Срочники из Забайкалья госпитализированы после отравления медвежатиной

Солдаты-срочники из Забайкальского края находятся в военных госпиталях Уссурийска и Владивостока после употребления в пищу медвежьего мяса. Как сообщила «Ъ» заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Забайкалья Анна Дорожкова, молодые люди ели того же медведя, мясом которого ранее отравились 23 человека.

«Все ребята из села Куанда. Перед отправкой в часть на Дальний Восток они праздновали уход в армию, ели медведя. Всего из этого населенного пункта были отправлены пять срочников, госпитализированы только двое из них. Недомогание они почувствовали в дороге, в поезде. Информацию о возможных причинах недомогания мы передали в Минобороны РФ и Роспотребнадзор Приморского края»,— рассказала Анна Дорожкова.

Охотники в конце мая — начале июня передали жителям села Куанда партию зараженной трихинеллезом медвежатины весом от 50 до 100 кг, добавила представитель надзорного ведомства. «Часть из этого люди съели, часть была изъята и уничтожена после того, как начали проявляться случаи заболевания»,— сообщила она. По словам Анны Дорожковой, жители до сих пор неохотно делятся информацией об употреблении в пищу медвежатины.

О массовом отравлении медвежатиной стало известно 3 июля, когда почувствовавшие недомогание люди из отдаленного забайкальского села начали обращаться за медпомощью. Все они в начале июня употребляли в пищу мясо медведя. Среди пострадавших — люди, живущие в селах Куанда и Новая Чара.

Влад Никифоров, Иркутск