В Забайкалье число людей, отравившихся мясом медведя, выросло до 23

В Забайкальском крае по состоянию на 10 июля количество местных жителей, отравившихся мясом медведя, выросло до 23, в их числе четверо несовершеннолетних. Как сообщает управление Роспотребнадзора по региону, всем им поставлен диагноз трихинеллез, 16 случаев уже подтверждены лабораторно.

«Также получены положительные результаты исследования на трихинеллез остатков мяса медведя (сырого и вяленого), изъятого у заболевших. Главная задача ведомства в настоящее время выявить всех людей, употреблявших это мясо в пищу. Призываем население не скрывать факт употребления мяса и обращаться за помощью в медучреждения»,— отмечается в сообщении.

Как уточнили в разговоре с «Ъ» в региональном минздраве, 10 июля троих жителей села Куанда транспортировали на вертолете в Читу, в краевую инфекционную больницу, «один из них в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести». Накануне, 7 июля, в больницу были доставлены 11 человек, состояние которых оценивается как «стабильное».

О массовом отравлении медвежатиной стало известно 3 июля, когда почувствовавшие недомогание люди из отдаленного забайкальского села начали обращаться за медпомощью. Все они в начале июня употребляли в пищу мясо медведя. Среди пострадавших — люди, живущие в селах Куанда и Новая Чара.

Влад Никифоров, Иркутск