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Коммерсантъ FM
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МИД КНР: отношения России и Китая превзошли модель военно-политического союза

Отношения Москвы и Пекина превзошли модель военно-политического союза времен холодной войны, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Так он прокомментировал положение из коммюнике НАТО о том, что углубление сотрудничества России и Китая противоречит интересам альянса.

Господин Ван уверяет, что отношения двух стран «основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны». «Отношения между двумя странами превзошли модель военно-политического союза времен холодной войны. Это в корне отличается от стран НАТО, которые создают закрытые кружки и занимаются блоковым противостоянием»,— заявил он (цитата по ТАСС).

В Вильнюсе проходит двухдневный саммит лидеров стран НАТО. Вчера, 11 июля, в итоговом заявлении было сказано, что НАТО не стремится к конфликту с Россией и не представляет угрозы для нее, однако Москва не будет считаться партнером альянса до изменения «враждебной политики». Страны НАТО также утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге.

Подробности — в материале «Ъ» «Северодраматический альянс».

Лаура Кеффер

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