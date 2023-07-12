«Ведомости»: нападение на адвоката Пономареву связано с делом о наркоторговле в даркнете

Произошедшее в Москве нападение на адвоката Елену Пономареву связано с уголовным делом о торговле наркотиками в даркнете, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Пономарева

Фото: @tsvetkova_sedlex Елена Пономарева

Фото: @tsvetkova_sedlex

По предварительным данным, заказчики преступления требовали от юриста дать показания для признания недействительными следственных действий, которые могли указывать на одного из фигурантов дела. Как рассказал силовикам на допросе один из задержанных нападавших Игорь Карпов, он получил предложение о нападении на адвоката в интернете от анонимного заказчика. Ему лишь прислали фотографию, сообщили данные жертвы и указали, что она адвокат, из-за которого «пострадали невиновные люди». Во время задержания подозреваемый, чтобы замести следы, разбил телефон, уточнил собеседник «Ведомостей».

Уточняется, что Елена Пономарева обращалась за защитой к сотрудникам МВД в связи с участием в уголовном деле о магазине по продаже наркотиков «Стафф мэн». В ноябре 2018 года полицейскими были задержаны двое молодых людей, которых обвинили в причастности к этой площадке. Среди изъятого по делу было 6,5 кг марихуаны, 111 кг гашиша, 1 кг MDMA, 700 г метамфетамина и пистолет «Беретта» с патронами. Адвокат была защитником по назначению одного из обвиняемых и сообщала, что от нее требуют «опорочить протокол» его допроса.

При этом сама госпожа Пономарева, как сообщала Baza, ранее связывала нападение с делом обвиняемого во взяточничестве бывшего судьи Лыткаринского городского суда Сергея Котова. В январе 2021 года судья Сергей Котов оказался в туалете суда вместе с адвокатом Ириной Кувакиной и пакетом, в котором было 13 млн руб. наличными. Клиент Ирины Кувакиной был подсудимым по делу, связанному с оборотом оружия, наркотиками и взаимодействием с ОПГ. По словам юриста, в период участия в процессе ей поступали многочисленные угрозы в мессенджерах.

Нападение на Елену Пономареву произошло 6 июля на остановке общественного транспорта на Рублевском шоссе в Москве. Также несмываемой краской облили автомобиль адвоката. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 («Хулиганство»). Изначально расследованием занималась полиция, но затем дело передали в Московское управление СКР. 7 июля двое подозреваемых в нападении на госпожу Пономареву были задержаны в Санкт-Петербурге, по решению суда их арестовали на два месяца.

Александр Кислов