На Сахалине бездомные собаки напали на семилетнюю девочку

Стая бродячих собак напала на семилетнюю девочку в Углегорске Сахалинской области. Региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело, областная прокуратура проводит проверку. Ведомства не уточняют, как сильно пострадал ребенок.

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). СКР только уточняет, что девочке «причинены телесные повреждения». Следователи устанавливают «степень вреда, причиненного здоровью ребенка» и намерены дать оценку лицам, ответственным за бездомных животных.

Прокуратура намерена дать оценку действиям местных чиновников, ответственных за отлов безнадзорных собак, а также компаниям, которые осуществляют отлов. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении прокуратуры Сахалинской области в Telegram.

Российские власти после смерти мальчика в Оренбурге в результате нападения собак активизировали усилия по борьбе с агрессивными бездомными животными. В середине мая Госдума в первом чтении приняла законопроект, который наделяет региональные власти правом самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными. Действующее законодательство запрещает умерщвлять бездомных животных. Кроме того, в Госдуме обсуждают введение штрафов для владельцев животных, которые бросают питомцев или жестоко с ними обращаются.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депутаты спустили собак в регионы».

Леонид Уварчев