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Коммерсантъ FM
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Игра «Монополия» помогает детям с математикой

Чтобы дети хорошо развивались, с ними надо чаще играть

Уже известно, что настольные игры вроде «Монополии», «Отелло» или «Манчкина» положительно влияют на развитие у детей чтения и грамотности. Исследование чилийских ученых прибавило к этим навыкам и счет.

Фото: gabriel-tovar / unsplash.com

Фото: gabriel-tovar / unsplash.com

Ведущий автор исследования, Хайме Балладарес из Папского католического университета в Сантьяго, уверен, что настольные игры должны стать частью воспитательной стратегии родителей: «Игры сами по себе развивают математические навыки, а можно постараться ненавязчиво добавить в них еще какое-то образовательное содержание».

Настольные игры по большей части включают в себя использование цифр, и дети научаются распознавать их, определять, которая больше, и даже иногда выполнять простые математические действия. Особенно быстро идет развитие навыков, если в игре участвует человек, понимающий, что помимо развлекательного она несет в себе и образовательный смысл.

В исследовании в общей сложности участвовало 2 тыс. детей в возрасте от трех до девяти лет. Дважды в неделю по 20 минут они играли в настольные игры под присмотром и при участии опытного педагога. Всего исследование заняло шесть недель.

До его начала и после окончания ученые замеряли математические навыки детей. Выяснилось, что абсолютно все дети улучшили умение считать, но кроме того, у них проявился интерес к математике. Значительное улучшение навыков счета зафиксировано у 52% участников эксперимента.

«Дальше мы будем заниматься тем, чтобы углубленно изучать эффект от настольных игр, смотреть на их влияние на другие когнитивные функции детей и вообще на качество развития»,— комментирует Хайме Балладарес.

По материалам статьи.

Ольга Грибова

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