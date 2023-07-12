Экс-главе ГИБДД уступили дорогу

Академию наук Татарстана (АН РТ) возглавил старший брат раиса Татарстана Рифкат Минниханов, в прошлом руководитель ГИБДД. На этом посту он сменил Мякзюма Салахова. Господин Минниханов в прошлом месяце стал действительным членом АН Татарстана, что позволило выдвинуть его кандидатуру на пост президента академии. Статус академика недавно получил и спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, однако выдвигаться в главы АН РТ он не стал. Академики ожидают, что Рифкат Минниханов сосредоточится на прикладных науках и будет содействовать внедрению отечественных разработок с целью импортозамещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

Новый президент Академии наук Татарстана был избран во вторник на общем собрании ее членов. Им стал доктор технических наук 68-летний Рифкат Минниханов, который последние годы руководил государственным бюджетным учреждением «Безопасность дорожного движения» (ГБУ БДД). Его кандидатуру поддержали 109 из 110 участников собрания.

Прежний руководитель Академии наук 71-летний Мякзюм Салахов сложил свои полномочия досрочно. Он возглавлял АН Татарстана с 2014 года, а до этого был ректором Казанского университета. На прошлой неделе он объявил выборы своего преемника на посту главы республиканской АН, однако никто из действительных членов академии (именно из их числа избирается президент) не высказал намерений в них участвовать. Во вторник на общем собрании академиков господин Салахов лично выдвинул кандидатуру Рифката Минниханова. Он стал единственным кандидатом на пост президента.

Рифкат Минниханов — старший брат главы (раиса) Татарстана Рустама Минниханова. В 1977 году окончил Казанское высшее военное инженерное училище. С 1992 года работал в управлении ГИБДД МВД Татарстана: сначала начальником отдела и заместителем главы управления, а с 1997 года — главным автоинспектором региона. 8 августа 2016 года он заявил о своей отставке в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе. В ноябре того же года стал руководить ГБУ БДД. Это организация в том числе выдает пропуска большегрузам на передвижение по дорогам регионального значения, осуществляет весовой контроль транспорта. Ежегодно через структуру распределяется несколько миллиардов рублей бюджетных средств. В 2020 году Рифкат Минниханов одновременно возглавил Ассоциацию содействия цифровому развитию Республики Татарстан, которая занимается цифровизацией и автоматизацией государственных услуг населению.

Ученую степень доктора технических наук господин Минниханов получил в 2000 году. Тема диссертации — «Использование технологий открытых систем при создании и эксплуатации распределенных информационных систем специального назначения: на примере РИС ГИБДД МВД РТ». В 2004 году он получил ученое звание профессора. В 2016 году стал членом-корреспондентом АН Татарстана по направлению «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления». С 2019 года является заведующим кафедрой «Интеллектуальные транспортные системы» в Казанском национальном исследовательском техническом университете (бывший КАИ).

На сайте АН РТ сказано, что «Минниханов является специалистом в области информационной безопасности, безопасности дорожного движения и интеллектуальных транспортных систем, автор 190 научных работ, из них три монографии, шесть авторских свидетельств». Основное направление научной деятельности — «разработка специализированных региональных информационных систем и интеллектуальных транспортных систем (ИТС)».

23 июня 2023 года Рифката Минниханова избрали действительным членом (академиком) АН РТ. Одновременно с ним этот статус получил и спикер Госсовета Татарстана 68-летний Фарид Мухаметшин. Тогда эксперты не исключали, что именно господин Мухаметшин в будущем может стать президентом Академии наук республики. Но спикер на этот пост выдвигаться не стал.

На общем собрании господин Мухаметшин поблагодарил Мякзюма Салахова «за многолетнюю работу на посту президента Академии наук Татарстана», а также поддержал кандидатуру Рифката Минниханова в качестве его преемника. Спикер Госсовета отметил, что с избранием господина Минниханова «академическая мысль в республике получит новое дыхание», сообщила пресс-служба республиканского парламента. Фарид Мухаметшин в своем выступлении перед академиками заявил о необходимости расширять производства на основе отечественных научных разработок и достижений современных комплектующих для сложных производств, способных заменить импортные поставки.

Рифкат Минниханов свое избрание президентом АН Татарстана подробно не комментирует. «Нужно еще вникнуть»,— заявил он „Ъ“. На вопрос „Ъ“, останется ли он руководить ГБУ БДД, господин Минниханов сказал, что «все в стадии обсуждения».

«Конечно, могли быть и другие кандидаты на пост президента. Но никто больше не выдвинулся. Рифката Минниханова предложил на тот момент действующий президент Академии наук Мякзюм Салахов. Рифкат Нургалиевич руководил программой научно-технологического развития Татарстана до 2030 года, является доктором наук»,— указал академик Вадим Хоменко. Он полагает, что главной задачей нового президента академии станет развитие прикладных наук, поскольку гуманитарные направления и так в ней хорошо были развиты. «Сейчас это особенно актуально, когда стоит вопрос импортозамещения. Такие разработки нужны как для Татарстана, так и для России в целом»,— говорит господин Хоменко. Кроме того, он полагает, что новый президент АН РТ должен заняться развитием фондов академии, лабораторий и омоложением научных кадров. «Все эти направления Рифкат Минниханов в своей программе отметил»,— заключил академик.

Кирилл Антонов