Менеджер Усика сообщил об отказе Фьюри перевести $1 млн Украине

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри отказался выплатить Украине $1 млн, чтобы провести бой с обладателем титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA; Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) украинцем Александром Усиком. Об этом сообщил менеджер Усика Александр Красюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Boyers / Reuters Фото: Andrew Boyers / Reuters

Как сказал Александр Красюк порталу Boxing Social, Фьюри предложил Усику 30% всех выплат за бой во время переговоров. По его словам, Усик в ответ поставил условие о том, что Фьюри должен выплатить Украине $1 млн. «Это не пожертвование, это не благотворительность, это мое условие»,— цитирует Красюк слова Усика.

«Тайсон не хотел платить Украине. И я никогда не назову причину. Потому что это навсегда разрушит его образ»,— добавил Александр Красюк.

Издание Boxing Social за комментариями к Тайсону Фьюри и его представителям не обращалось.

О срыве боя Тайсона Фьюри и Александра Усика стало известно в марте. По информации Marca, стороны не смогли договориться о распределении доходов во время переговоров. Как писал портал, Усик выступал за равное распределение доходов, Фьюри требовал себе большую часть денег, полученных от боя.

36-летний Александр Усик — действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO и IBF. 34-летний Тайсон Фьюри — обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC).

Подробнее о срыве переговоров — в материале «Ъ» «Чемпионы вышли из боя».

Олеся Павленко