Бой Усика и Фьюри не состоится

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри не состоится. Промоутер украинского спортсмена Александр Красюк рассказал Sky Sports, что переговоры об условиях проведения боя были сорваны.

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Менеджер Усика Эгис Климас заявил, что, несмотря на готовность украинского боксера к компромиссам, «Фьюри постоянно выдвигал все новые требования».

О срыве переговоров о проведении объединительного боя за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри ранее сообщил ESPN со ссылкой на источники в командах боксеров. По данным собеседников, Усик закрыл свой тренировочный лагерь и намерен планировать свой следующий бой.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация опубликовала заявление своего президента Хильберто Мендосы, в котором структура установила для боксеров дедлайн — 1 апреля — для подписания официального контракта на бой. В случае если стороны не подпишут его до указанного срока, WBA пообещала устроить вместо этого матча поединок Усика с британцем Даниэлем Дюбуа.

36-летний Александр Усик — действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям Всемирной боксерской ассоциация (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). 34-летний Тайсон Фьюри — обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC).

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Чемпионов торопят на ринг».

Милена Костерева