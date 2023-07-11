Шойгу указал руководству «Ремдизеля» на необходимость увеличивать темпы производства

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) на татарстанских предприятиях. Вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым он посетил АО «Ремдизель», автозавод КамАЗ, Казанский вертолетный завод, а также АО «Казанский оптико-механический завод». Во время посещения «Ремдизеля» Сергей Шойгу указал на необходимость увеличения темпов производства, сообщили в Минобороны.

АО «Ремдизель» ведет капитальный ремонт и модернизацию, установку и монтаж вооружения и военной техники.

«Сейчас все идет по графику, что-то с опережением. Если возможность есть, надо увеличивать темпы»,— заявил министр обороны. Министр осмотрел различные образцы бронетехники, а также линию по модернизации многоцелевых легких бронированных транспортеров.

В ноябре 2022 года Сергей Шойгу сообщил, что ГОЗ в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза, это позволит обеспечить войска вооружением и техникой на 97%. В середине июня вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров объявил о выполнении ГОЗ почти на 100%.

Ранее во время инспектирования предприятия по производству танков и огнеметных систем в Омской области Сергей Шойгу поручил расширять производственные мощности по выпуску танков и тяжелых огнеметных систем для военной операции.

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Мария Федотова