РБК: полиция изъяла иномарки на 200 млн руб. по делу о мошенничестве в Чечне

Машины премиального класса общей стоимостью 199,3 млн руб. изъяли в нескольких регионах России из-за расследования в Чечне уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Новые владельцы изъятых автомобилей настаивают, что приобрели их у частных лиц и в дилерских центрах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник и материалы дела.

Уголовное дело было возбуждено в марте следственным отделом МВД по Шалинскому району Чеченской Республики. Как пишет РБК, неизвестные получили машины под предлогом оказания услуг по их продаже. В итоге автомобили были похищены, деньги за них не были выплачены.

По данным издания, 29 марта судья Заводского района Чечни Зухра Шуаипова вынесла постановление об аресте украденных машин по ходатайству следователя полиции подполковника Ивана Ерохина. Документ содержит запрет на совершение сделок и проведение любых иных действий по распоряжению данным имуществом и на внесение изменений в записи о регистрации прав.

По информации РБК, часть владельцев автомобилей обратились в УВД по Центральному административному округу ГУ МВД по Москве и в отдел полиции по району Арбат. «Целью возбуждения уголовного дела является изъятие автомобилей у добросовестных покупателей и транспортировка их на территорию Чеченской Республики любой ценой»,— сказано в заявлении.

По словам источника РБК, владельцы автомобилей купили их у частных лиц и в одной из крупнейших сетей автосалонов. По их данным, автомобили привезли в Россию из Европы и ОАЭ. До продажи в российские регионы ими пользовались на территории Чечни, пробег машин составлял от 5 тыс. до 10 тыс. км.

Как пишет РБК, в обращении владельцев сказано, что продажей машин занимались Адам Сатуев и Саид-Магомед Шатаев. Следствие считает, что они не выплатили их прежнему владельцу деньги за проданные иномарки.

По информации следствия, с сентября по декабрь 2022 года неустановленные лица взяли у жителя села Мескер-Юрт Юнадия Каимова машины Audi RS Q8 (20 млн руб.), BMW X5 M Competition (16 млн руб.), Mercedes-Benz G-Class (24 млн руб.), Mercedes-Benz GLE-Class (13,5 млн руб.), Mercedes-Benz AMG GLE 53 4Matic (16 млн руб.), Mercedes-Benz AMG SL 63 4Matic (28 млн руб.), Mercedes-Benz G 63 AMG (24,8 млн руб.), Mercedes-Benz S 580 4Matic (25 млн руб.), Mercedes-Benz AMG G 63 (22 млн руб.), Mercedes-Benz S 560 4Matic (10 млн руб.).

Олеся Павленко