Шольц: страны G7 примут декларацию о гарантиях безопасности для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны G7 хотят принять декларацию об обязательствах по обеспечению безопасности Украины. Документ должен вступить в силу после окончания военных действий, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Олаф Шольц

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Для нас важно с самого начала обеспечить гарантии безопасности для Украины, которые могут быть эффективными после установления мира. Для этого мы заключим необходимые соглашения»,— сказал господин Шольц в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе (цитата по AFP).

29 июня газета Financial Times сообщила, что страны ЕС обсуждают соглашение о гарантиях безопасности для Украины. По словам источников FT, документ должен гарантировать Украине разные формы военной помощи со стороны стран ЕС, а также может включать возможность отправки военных миссий на Украину.

1 июля газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) со ссылкой на источники сообщила, что США, Германия, Франция и Великобритания почти закончили разработку проекта рамочного соглашения с Украиной по обеспечению ее безопасности. По информации газеты, в скором времени к обсуждению соглашения присоединятся страны G7 и Евросоюза. В рамках договора каждая страна заключит с Украиной отдельное соглашение, в котором будет прописано, какую помощь она будет предоставлять.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов