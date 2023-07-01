СМИ: проект рамочного соглашения по обеспечению безопасности Украины почти готов

США, Германия, Франция и Великобритания почти закончили разработку проекта рамочного соглашения с Украиной по обеспечению ее безопасности. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) со ссылкой на источники.

По информации газеты, в скором времени к обсуждению соглашения присоединятся страны G7 и Евросоюза. В рамках договора каждая страна заключит с Украиной отдельное соглашение, в котором будет прописано, какую помощь она будет предоставлять. По данным издания, советники президента Украины ожидают, что Украина получит гарантии до саммита НАТО, запланированного на апрель 2024 года.

Как пишет F.A.S., отдельные страны обязуются помогать Украине оружием, деньгами, подготовкой военных или содействием в расширении украинской оборонной промышленности. Соглашение должно «стать мостом» на пути Украины в НАТО, отмечает газета.

Германия хочет предложить Украине «израильскую модель» обеспечения гарантий безопасности. По данным F.A.S., Берлин выступает против «юридически обязывающего» характера соглашения.

Обсуждение гарантий безопасности для Украины проходит в преддверии саммита НАТО, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе. Власти Украины надеются, что стране предоставят гарантии вступления в альянс. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что среди союзников нет единства по вопросу гарантий вступления страны в блок, а часть из них опасается эскалации. По информации Financial Times, в ЕС обсуждают возможность отправки военных миссий на Украину в рамках «обязательств по безопасности», если такой шаг будет воспринят всеми странами союза как целесообразный.

Олеся Павленко