Песков: Россия намерена развивать отношения с Турцией, несмотря на разногласия

Россия, несмотря на наличие разногласий, намерена развивать отношения с Турцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, не считает ли Кремль, что Анкара в своей внешней политике больше ориентируется на Запад.

«Поэтому, еще раз повторяю, при наличии всех известных разногласий мы намерены развивать наш диалог и наши отношения с Турецкой Республикой там, где это выгодно нам и где это выгодно им»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников. Вчера, 10 июля, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил о начале в стране строительства предприятия по выпуску турецких беспилотников Bayraktar. Кремль рассчитывает, что развитие отношений между Турцией и другими странами не будет направлено против России.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер