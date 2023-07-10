Кремль прокомментировал начало строительства на Украине завода Bayraktar

Россия рассчитывает, что развитие отношений Турции с другими странами не будет направлено против нее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал «Ъ FM» начатое на Украине строительство завода ударных турецких беспилотников.

«У Турции есть абсолютное право развивать отношения с любыми странами, в том числе с Украиной. Конечно, будучи партнерами Турции, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников. Гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар говорил, что рассчитывает начать производить беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Сегодня, 10 июля, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил о начавшемся в стране строительстве предприятия по производству беспилотников Bayraktar. Год назад в Кремле обещали, что такой завод будет «демилиторизован».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер