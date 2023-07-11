Песков: НАТО воспринимает Россию как врага, как противника

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО воспринимает РФ в качестве противника и врага. Он отметил, что Кремль тщательно отслеживает происходящее на саммите альянса в Вильнюсе.

«Однозначно речь идет о саммите объединения, который носит ярко выраженный концентрировано антироссийский характер. Россия тоже воспринимается ими как враг, как противник, и именно в этом ключе будут вестись обсуждения»,— сказал пресс-секретарь.

Господин Песков отметил, что высказывания политиков на саммите в Вильнюсе станут предметом глубокого анализа, для того чтобы принимать меры, направленные на обеспечение безопасности.

Саммит лидеров стран альянса стартует сегодня, 11 июля, он продлится два дня. Одной из главных тем саммита должен стать вопрос вступления Украины в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский еще в сентябре 2022 года подал заявку на вступление страны в альянс.

Ранее сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что предложил отменить для Украины «План действий по членству» (ПДЧ) в альянсе. По его словам, это позволит ей сократить процесс присоединения к НАТО. Президент Словакии Зузана Чапутова сказала, что вопрос членства Украины в НАТО не будет решаться на саммите.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Эрдни Кагалтынов