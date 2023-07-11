Столтенберг: договор Турции и Швеции подразумевает взаимодействие в борьбе с терроризмом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор между Турцией и Швецией, благодаря которому Анкара согласилась поддержать вступление Швеции в альянс, подразумевает расширение сотрудничества двух стран в борьбе с терроризмом. Он отметил, что никаких других соглашений страны не подписывали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Соглашение реализует ту договоренность, которую мы ратифицировали в прошлом году в Мадриде. Таким образом, речь идет о расширении сотрудничества в борьбе с терроризмом, что чрезвычайно важно не только для Турции, но и для всех союзников по НАТО. Речь идет о снятии ограничений на экспорт оружия (из Швеции в Турцию), а также о том, чтобы обеспечить долгосрочное сотрудничество между Швецией и Турцией, в том числе после вступления в НАТО. Других соглашений нет»,— сказал господин Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе (цитата по видео на канале НАТО в YouTube).

Швеция попросилась в НАТО вместе с Финляндией после начала боевых действий России на Украине. Финляндия быстро присоединилась к альянсу, а заявку Швеции не поддержали Турция и Венгрия (последняя координировала свои действия с Анкарой). Среди требований Турции — ужесточение шведского антитеррористического законодательства и экстрадиция в Турцию из Швеции сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной турецкими властями террористической. Стокгольм начал движение навстречу Турции. Но потом отношения с Анкарой осложнили инциденты с сожжением Корана.

Перед вылетом в Вильнюс 10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прежде, чем турецкий парламент одобрит присоединение Швеции к альянсу, Евросоюз должен открыть двери для вступления Турции.

Позднее генсек НАТО заявил, что господин Эрдоган согласился направить в парламент страны протокол о приеме Швеции на вступление в НАТО. Ранее сегодня, 11 июля, CNN Turk сообщил, что турецкий парламент собирается ратифицировать решение о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отсель грозить он будет членам».

Эрдни Кагалтынов