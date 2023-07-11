CNN Turk: парламент Турции может одобрить заявку Швеции в НАТО до 21 июля

Парламент Турции собирается ратифицировать решение о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля, сообщает телеканал CNN Turk. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что передаст все документы об одобрении членства Турции в НАТО в самое ближайшее время.

«Великое национальное собрание Турции может ратифицировать заявку на вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели»,— говорится в сообщении. По данным CNN Turk, процесс утверждения принятия Швеции в НАТО со стороны Турции будет окончен после публикации в правительственной газете Resmi Gazete с подписью президента страны.

В НАТО рассчитывали, что проблемы с членством Швеции будут решены до проведения саммита 11–12 июля в Литве. Однако очередная акция по сжиганию Корана в Стокгольме вновь затормозила получение согласия от Анкары.

10 июля господин Эрдоган заявил, что власти готовы поддержать вступление Швеции в НАТО, если его стране «откроют путь» в Евросоюз. При этом и в самом альянсе, и в ЕС призвали турецкого президента не связывать два этих процесса.

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Александр Кислов