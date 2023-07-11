В Вильнюс перед началом саммита НАТО прилетел «самолет Судного дня» США

В Вильнюс, где сегодня, 11 июля, стартует саммит НАТО, прибыл самолет E-6B Mercury, который выполняет функции воздушного командного пункта Военно-морских сил США во время проведения операций европейских сил американской армии. Также лайнер известен как «самолет Судного дня». По данным сервиса Flightradar24, днем ранее самолет вылетел из города Кэмп-Спрингс в штате Мэриленд, где находится военная база Эндрюс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alan Radecki Akradecki / Wikimedia Фото: Alan Radecki Akradecki / Wikimedia

E-6B Mercury — американский военный стратегический самолет управления и связи. Предназначен, в частности, для связи со стратегическими атомными ракетными крейсерами, которые являются носителями межконтинентальных баллистических ракет. Лайнер также используется в качестве мобильного резервного командного пункта Пентагона на случай ядерной войны.

Саммит лидеров стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. По данным СМИ, президент США Джо Байден на полях саммита проведет двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что ключевой темой саммита будет заявка Украины на принятие в альянс, поданная господином Зеленским в сентябре 2022 года. Bild сообщал, что США и Германия выступают против этого.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер