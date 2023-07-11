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Коммерсантъ FM
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Талибы приостановили работу представительств Швеции в Афганистане из-за акции с сожжением Корана

Работа представительств Швеции в Афганистане приостановлена до тех пор, пока шведские власти не извинятся за осквернение Корана. Об этом сообщил представитель захватившего власть в стране «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) Забиулла Муджахид.

«После осквернения священного Корана и мусульманской веры в Швеции Исламский Эмират Афганистан приостанавливает шведскую активность на территории Афганистана, пока они не принесут извинения мусульманам за это отвратительное деяние»,— говорится в заявлении, опубликованном им в Twitter. Талибы также призвали другие мусульманские страны пересмотреть отношения со Швецией.

Акцию по сожжению Корана 28 июня провел 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика возле соборной мечети в центре Стокгольма. Мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, положил в книгу бекон и поджег. Власти признали мероприятие законным, но «неуместным». Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, чтобы осудить его за осквернение Корана. В Багдаде протестующие напали на посольство Швеции.

О реакции на акцию — в материале «Ъ» «Коранный номер».

Лаура Кеффер

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