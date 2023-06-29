Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, который сжег Коран

Представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф заявил, что власти требуют от Швеции выдачи иракского иммигранта Салван Момика, который провел акцию с сожжением Корана в Стокгольме. Иракские власти планируют потребовать экстрадиции с целью судить господина Момика за осквернение Корана.

«Человек, нанесший оскорбление священному Корану, является гражданином Ирака. Поэтому мы требуем от шведских властей передать его иракскому правительству с тем, чтобы он предстал перед судом в соответствии с иракским законодательством»,— приводит агентство INA слова Ахмеда ас-Саххафа.

Тем временем сегодня иракские СМИ сообщили, что председатель Высшего судебного совета Ирака Фаик Зайдан инициировал разбирательство в отношении Салвана Момика по делу об осквернении Корана. Он поручил ускорить процедуры для прошения о его экстрадиции и вынесения приговора в соответствии с законодательством Ирака.

Днем 28 июня 37-летний Салван Момика с разрешения полиции провел акцию вблизи стокгольмской соборной мечети в центре города: он вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. После акции полиция составила протокол по делу о разжигании религиозной вражды (из-за проведения акции рядом с мечетью) и нарушении запрета на разведение огня.

Сегодня более сотни иракцев собрались около здания посольства Швеции в Багдаде и проникли на территорию диппредставительства. Они потребовали высылки посла Швеции Джессики Свардстрем в знак протеста.

Лусине Баласян