Сестра Ким Чен Ына: повторное нарушение границ КНДР создаст опасную ситуацию для США

Повторное нарушение ВВС США воздушного пространства КНДР создаст опасную ситуацию, поскольку Пхеньян может принять ответные меры. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

По ее словам, вчера, 10 июля, американский разведывательный самолет восемь раз нарушал воздушное пространство над исключительной экономической зоной КНДР в Японском море. Она уверяет, что армия КНДР готова будет принять ответные меры. «В случае повторного своевольного нарушения для американских военных это будет весьма опасным полетом»,— сказала Ким Ё Чжон (цитата по ТАСС).

США в течение нескольких десятилетий проводят разведывательные полеты вокруг КНДР. Северокорейские власти в ответ регулярно обвиняют США и Южную Корею в эскалации ситуации на Корейском полуострове и доведении напряженности до грани ядерной войны. 10 июля Минобороны КНДР обвинило США в нарушении воздушного пространства страны, а также предупредило, что Пхеньян готов сбивать американские разведывательные самолеты и беспилотники.

Лаура Кеффер