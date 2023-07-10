Петр Толстой возглавил штаб Сергея Собянина на выборах мэра Москвы

Секретарь московского городского отделения партии (МГРО) «Единая Россия» вице-спикер Госдумы Петр Толстой возглавил штаб кандидата на выборах мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом ТАСС сообщила замруководителя исполкома МГРО Ирина Елиферова.
Сергей Собянин (слева) и Петр Толстой в июне 2023 года
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Сегодня, 10 июля, прошло открытие штаба поддержки кандидата Сергея Собянина. Он начал работать в Цифровом деловом пространстве на Покровке, уточнила госпожа Елиферова. Также сегодня Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Собянина в качестве кандидата на пост мэра столицы.
Голосование пройдет с 8 по 10 сентября. Подписи муниципальных депутатов в свою поддержку предоставили помимо Сергея Собянина четыре кандидата: Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»), Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Зюганов (КПРФ), Борис Чернышов (ЛДПР).
Сергея Собянина в качестве своего кандидата на предстоящие выборы мэра столицы московское отделение «Единой России» выдвинуло 9 июня. Для господина Собянина это будут третьи выборы мэра Москвы. Однако он впервые баллотируется как кандидат от партии, а не в качестве самовыдвиженца.
Как в столице закончился этап выдвижения кандидатов в мэры — читайте в материале «Ъ» «Московская дюжина».