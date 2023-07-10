Петр Толстой возглавил штаб Сергея Собянина на выборах мэра Москвы

Секретарь московского городского отделения партии (МГРО) «Единая Россия» вице-спикер Госдумы Петр Толстой возглавил штаб кандидата на выборах мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом ТАСС сообщила замруководителя исполкома МГРО Ирина Елиферова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин (слева) и Петр Толстой в июне 2023 года

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сергей Собянин (слева) и Петр Толстой в июне 2023 года

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сегодня, 10 июля, прошло открытие штаба поддержки кандидата Сергея Собянина. Он начал работать в Цифровом деловом пространстве на Покровке, уточнила госпожа Елиферова. Также сегодня Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Собянина в качестве кандидата на пост мэра столицы.

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября. Подписи муниципальных депутатов в свою поддержку предоставили помимо Сергея Собянина четыре кандидата: Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»), Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Зюганов (КПРФ), Борис Чернышов (ЛДПР).

Сергея Собянина в качестве своего кандидата на предстоящие выборы мэра столицы московское отделение «Единой России» выдвинуло 9 июня. Для господина Собянина это будут третьи выборы мэра Москвы. Однако он впервые баллотируется как кандидат от партии, а не в качестве самовыдвиженца.

Как в столице закончился этап выдвижения кандидатов в мэры — читайте в материале «Ъ» «Московская дюжина».

Лусине Баласян