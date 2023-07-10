Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом на пост мэра Москвы

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Собянина в качестве кандидата на пост мэра столицы, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в понедельник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Рассмотрев документы, представленные кандидатом на должность мэра Сергеем Семеновичем Собяниным, хочу отметить следующее: все представленные документы в полной мере соответствуют требованиям избирательного законодательства. Порядок представления документов также соответствует требованиям закона»,— сказал на заседании зампред комиссии Дмитрий Реут (цитата по «Интерфаксу»).

Зампред также сообщил, что Сергеем Собяниным было предоставлено 115 подписей муниципальных депутатов из 115 районов.

В июне столичный парламент на последнем в этой сессии пленарном заседании назначил выборы мэра Москвы на 10 сентября. Само голосование будет трехдневным и пройдет с 8 до 10 сентября. Свои кандидатуры на пост мэра выдвинули 12 человек, из них шесть — самовыдвиженцев и шесть представителей партий. Однако пакет документов предоставили только пятеро кандидатов.

Помимо господина Собянина это вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, член бюро московского горкома КПРФ Леонид Зюганов и первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» в Думе Дмитрий Гусев. Решения по регистрации кандидатов будут приняты до 17 июля.

9 июня московское отделение «Единой России» выдвинуло Сергея Собянина в качестве своего кандидата на предстоящие выборы мэра столицы. Для господина Собянина это будет третий раз, когда он участвует в выборах мэра Москвы. Однако впервые он будет баллотироваться не как самовыдвиженец, а как кандидат от партии. В своей предвыборной программе мэр столицы пообещал осуществить полное обновление здравоохранения в Москве, внедрить персонализацию в систему образования и лечения, а также добиться еще большего снижения уровня преступности.

Как в столице закончился этап выдвижения кандидатов в мэры читайте в материале «Ъ» «Московская дюжина».

Георгий Рамонов