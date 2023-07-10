Ночью в сочинском поселке из-за подтоплений территорий пришлось эвакуировать людей

Только за час в поселке Мирном федеральной территории «Сириус» подтопило около 150 придомовых территорий и домов, также частично в воде оказались 13 улиц. Людей пришлось эвакуировать, в пунктах временного размещения находятся 54 человека.Об этом сообщает региональный оперативный штаб Краснодарского края.

На месте работают десять оперативных групп местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, а также спасатели МЧС. Они откачивают воду при помощи спецтехники.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено 146 человек и 55 единиц техники. Среди них сотрудники 10-го пожарно-спасательного отряда и управления по Сочи, ЮРПСО МЧС России, «Кубань-СПАС», а также специалисты мэрии Сочи и администрации Сириуса.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram