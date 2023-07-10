МЧС Кубани продлило штормовое предупреждение по ливням до 12 июля

Штормовое предупреждение, объявленное в Краснодарском крае в конце прошлой недели, остается в силе до 12 июля, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По прогнозу синоптиков, еще два дня в регионе будут идти грозовые дожди, ветер усилится до 20-23 метров в секунду, не исключается выход рек из берегов.

Паводки возможны на территории Апшеронского, Белореченского, Лабинского, Мостовского, Отрадненского, Северского, Крымского, Абинского районов, а также в Горячем Ключе и на черноморском побережье от Анапы до Магри.

Спасатели просят туристов и жителей Краснодарского края соблюдать правила безопасности, в случае ухудшения погоды не покидать помещения.

Дожди не прекращаются на Кубани несколько дней. В выходные в Краснодаре в результате залповых ливней затопило несколько улиц и временно было ограничено движение общественного транспорта.

В Хостинском районе Сочи и поселке Мирном Сириуса из-за подтоплений введен режим ЧС муниципального характера. В результате ливней повреждены дороги, пострадали дома и автомобили. В пункты временного размещения с подтопленных территорий эвакуируют туристов и местных жителей.

Наталья Решетняк

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