Песков: передача Турцией командиров «Азова» не повлияет на проект газового хаба

Возвращение командиров батальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) на Украину из Турции не повлияет на строительство газового хаба, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он охарактеризовал отношения России и Турции как «многогранные», но отметил, что Москва будет ждать от Анкары разъяснений.

«Нет, это никак не связано»,— сказал Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос о том, повлияет ли решение Турции о передаче командиров «Азова» на строительство газового хаба. «Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой. Они, действительно, многогранные»,— добавил он.

Дмитрий Песков отметил, что проект газового хаба затрагивает интересы многих стран, в том числе стран Европы. «Торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать»,— сказал господин Песков.

«В ходе нашего диалога мы рассчитываем получить разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего и будем это принимать во внимание при следующих договоренностях»,— сказал пресс-секретарь российского президента.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский после визита в Турцию объявил о возвращении пятерых командиров «Азова». Тогда Дмитрий Песков назвал это «нарушением договоренностей по обмену пленными». Посол Украины в Турции Василий Боднар говорил, что турецкие власти были заинтересованы в возвращении командиров «Азова», но не выдвигали никаких условий для их передачи.

Пять командиров «Азова», оборонявших «Азовсталь», и взятых в плен после того взятия предприятия под контроль России, были отправлены в Турцию в рамках обмена пленными в сентябре 2022 года. Тогда Украина вернула из плена 215 военных, Россия вернула 55 военных, а также бывшего депутата Верховной рады Виктора Медведчука.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина