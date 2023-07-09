В Краснодаре временно перекрыли улицу Московскую из-за непогоды

Движение по улице Московской в Краснодаре временно остановлено, сообщают городские власти.
Фото: МЦУ Краснодара
«Просим водителей подбирать альтернативные маршруты, не рисковать собой и своим автомобилем»,— говорится в сообщении Муниципального центра управления Краснодара.
Сейчас на месте работают специалисты службы спасения, они откачивают воду.
Несколькими часами ранее жителей Краснодара предупреждали о ливне. В Единой дежурной диспетчерской службе сообщали, что силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий непогоды, находятся в готовности. Водителей просили планировать поездки с учетом прогноза погоды.
Накануне в Краснодаре залповый додь затопил улицы. На некоторое время в городе остановилось движение общественного транспорта.
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