В Краснодаре временно перекрыли улицу Московскую из-за непогоды

Движение по улице Московской в Краснодаре временно остановлено, сообщают городские власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Краснодара Фото: МЦУ Краснодара

«Просим водителей подбирать альтернативные маршруты, не рисковать собой и своим автомобилем»,— говорится в сообщении Муниципального центра управления Краснодара.

Сейчас на месте работают специалисты службы спасения, они откачивают воду.

Несколькими часами ранее жителей Краснодара предупреждали о ливне. В Единой дежурной диспетчерской службе сообщали, что силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий непогоды, находятся в готовности. Водителей просили планировать поездки с учетом прогноза погоды.

Накануне в Краснодаре залповый додь затопил улицы. На некоторое время в городе остановилось движение общественного транспорта.

Наталья Решетняк

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