В Сочи начали принимать документы для помощи пострадавшим от ЧС

Власти Сочи организовали прием документов от жителей ФТ Сириус, чье имущество оказалось повреждено в результате подтоплений, сообщается в Telegram-канале администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Открыта горячая линия по ликвидации последствий стихии — (862)445-55-70. В поселке Мирном на улицах Перелетной и Староохотничьей развернуты пункты медицинской помощи и питания.

Мониторинговые группы продолжают обходы подтопленных территорий.

Режим ЧС муниципального характера введен в Хостинском районе Сочи и на ФТ Сириус в границах поселка Мирного. В Сириусе после подтоплений в пункты временного размещения эвакуировали 230 человек. Среди них как туристы, так и местные жители.

В зоне подтопления в поселке Мирный оказались около 150 придомовых территорий и домов, также частично в воде оказались 13 улиц.

Из-за непогоды отменили электрички между Сочи и Абхазией, командиры 17 самолетов приняли решения уйти на запасные аэродромы.

Наталья Решетняк

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