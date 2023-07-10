В Сириусе после подтоплений в пункты временного размещения эвакуировали 230 человек

В Сириусе во время стихии в пункты временного размещения эвакуировали 230 человек. Среди них как туристы, так и местные жители, сообщает пресс-служба администрации федеральной территории.

Людей эвакуировали в отели сети «Сириус». Все жители подтопленных участков могут обратиться за едой на ресепшен отеля «Омега», где организованы горячие завтраки.

Выдачу питания также организовали на улицах в поселке Мирный. Там подтопило около 150 придомовых территорий и домов, также частично в воде оказались 13 улиц. Всего было эвакуировано 54 человека. В границах поселка и на некоторых прилегающих улицах ввели режим ЧС муниципального характера.

Татьяна Ручкина

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