Глава Дагестана предложил чиновникам перевести однодневный заработок району в Запорожье

Руководитель Дагестана Сергей Меликов предложил чиновникам перечислить однодневный заработок для гуманитарной помощи подшефной территории — Михайловскому району Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации главы и правительства республики.

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Эта мера станет дополнительным источником финансирования восстановления разрушенной инфраструктуры и гуманитарной помощи жителям подшефного района, большая часть которых – пожилые люди, говорится в сообщении.

В Михайловский район уже доставлено более 60 тонн гуманитарного груза, уточнили в администрации. А в Дагестане согласно договоренности, достигнутой на ПМЭФ, отдыхают около 40 детей из Запорожской области. Соглашение о сотрудничестве между Дагестаном и Запорожской областью в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах на форуме подписали Сергей Меликов и врио губернатора области Евгений Балицкий

Неделей ранее председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов обсудил с главой администрации Михайловского района Вячеславом Бедняком вопросы оказания поддержки подшефному Дагестану населенному пункту, сообщается на правительственном сайте.

По поручению господина Меликова в Михайловский район уже выезжали представители дагестанских министерств. «В числе первоочередных прорабатываются вопросы командирования специалистов из Дагестана по разным направлениям, оказания помощи в решении проблем с водоснабжением, восстановлением нормальной подачи воды, - говорилось в сообщении. - Кроме того, республика направит по запросу различные виды стройматериалов для восстановления социальных объектов и домов».

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Юлия Рыбина, Махачкала