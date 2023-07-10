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Коммерсантъ FM
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FT: НАТО рассматривает две модели будущих отношений с Украиной

Газета Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленный европейский источник пишет, что НАТО рассматривает две модели отношений между альянсом и Украиной. Первый вариант предполагает предоставление гарантий безопасности, второй рассматривает помощь по модели Израиля.

«Либо модель Израиля, которая предполагает, что они могут защитить себя, что дорого с точки зрения инвестиций, либо модель НАТО, когда мы защищаем их, если они в этом нуждаются»,— сказал неназванный источник.

Как пишет издание, США по-прежнему выступают против членства Украины в НАТО. Их позиция состоит в том, чтобы европейские страны больше уделяли внимания своей обороне, а не просто добавляли еще одну европейскую страну в альянс.

Издание также отмечает, что некоторые страны обеспокоены в связи с возможными затратами, которые могут понадобиться на обязательства, требующие значительных денежных средств налогоплательщиков, особенно в условиях растущей инфляции и бюджетного давления.

Саммит НАТО, запланированный на 11–12 июля, будет уже четвертым с начала российской спецоперации на Украине. Ранее альянс проводил его раз в два года. В первый день саммита планируются встреча глав государств и общественный форум, посвященный деятельности альянса. Во второй день состоится встреча глав государств и правительств.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в этом мероприятии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о утверждении долгосрочного пакета поддержки для Украины в Вильнюсе, который приблизит страну к возможному членству в альянсе.

Ранее Politico ссылкой на четыре высокопоставленных источника сообщало, что некоторые страны—члены НАТО в настоящее время активно проводят переговоры с целью достижения согласия по гарантиям безопасности для Украины перед предстоящим саммитом альянса в Вильнюсе, запланированным на 11–12 июля.

8 июля президент США Джо Байден выразил готовность предоставить Киеву поддержку по израильской модели. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пояснил, что страны Запада должны разработать многосторонние договоренности о предоставлении двусторонних обязательств в сфере безопасности. Вашингтон берет на себя обязательства по предоставлению Украине долгосрочной военной помощи.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Георгий Рамонов

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