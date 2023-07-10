Украина укрепит оборону на границе с Белоруссией

Вооруженным силам Украины было приказано укрепить инженерные заграждения в Волынской, Житомирской и Ровненской областях, граничащих с Белоруссией. Приграничные подразделения в этих областях усилят вооружением и военной техникой. Об этом сообщил начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Наев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Наев

Фото: Efrem Lukatsky / AP Сергей Наев

Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Завершена проверка наших оборонных возможностей Северной операционной зоны в границах житомирского, ровненского и волынского направлений. Администрациям и нашим военным определены задачи по улучшению оборонных рубежей и позиций. Направления будут более прочно прикрыты соответствующими инженерными заграждениями»,— написал Сергей Наев в Telegram-канале.

Он также сообщил, что в этих областях продолжается тренировка военных по реагированию на разные ситуации. «Будут усилены вооружением и военной техникой те подразделения, которые выполняют задачи непосредственно вдоль государственной границы. Оборона будет укреплена»,— добавил Сергей Наев.

Протяженность украинско-белорусской границы — 1 084 км. В мае 2022 года в Белоруссии была объявлена внезапная проверка сил реагирования, а в июне белорусская армия провела тренировки по переходу с мирного на военное время. Украина построила на границе с Белоруссией в Волынской области около 3 км забора, а также заминировала приграничные территории в Ровенской области.

В конце июня власти Украины сообщали, что пристально отслеживают ситуацию в Белоруссии в связи с размещением на ее территории ЧВК «Вагнер». 30 июня президент Украины Владимир Зеленский дал поручение провести усиление войск на белорусском направлении. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что территория его страны не будет использоваться для операций ЧВК на Украине. Также Минобороны республики говорило, что пока вагнеровцы не прибыли в страну.

Что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина