Премьер Нидерландов Рютте не будет выставлять свою кандидатуру на пятый срок

Подавший в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пятый срок на предстоящих осенью выборах и после них уйдет из политики. Господин Рютте назвал это «личным решением, независимым от событий последних недель».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Марк Рютте

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Вчера утром я принял решение, что больше не буду выступать в качестве руководителя VVD (Народной партии за свободу и демократию). Когда после выборов к власти приступит новый кабинет, я уйду из политики»,— сообщил он (цитата по AFP).

В правительство Нидерландов входили четыре партии VVD, «Демократы 66», партия «Христианско-демократический призыв» и партия «Христианский союз». Правящая коалиция была сформирована в январе 2022 года. 7 июля правительство страны вместе с Марком Рютте подало в отставку. Правящая коалиция развалилась из-за разногласий в миграционной политике. Дата выборов еще не назначена, но они не ожидаются раньше октября или ноября.

Марку Рютте 56 лет. Он возглавляет нидерландское правительство с 2010 года. Под его руководством Нидерланды активно снабжали Украину оружием. К примеру, страна допускала передачу Киеву истребителей F-16.

Лаура Кеффер