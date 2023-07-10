МИД Китая осудил поставку США кассетных боеприпасов Украине

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что поставка США кассетных боеприпасов Украине может привести к возникновению гуманитарных проблем. Она призвала «осторожно» относиться к решению передать такие боеприпасы Украине.

«Многие страны высказались против этого, безответственные поставки кассетных боеприпасов могут легко привести к возникновению гуманитарных проблем. Гуманитарные проблемы и вопросы военной безопасности нужно решать сбалансировано, к передаче кассетных боеприпасов нужно относиться сдержанно и осторожно»,— заявила на брифинге Мао Нин.

«Соответствующие стороны не должны подливать масло в огонь, обострять противоречия, приводящие к усугублению украинского кризиса»,— добавила она.

США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов 7 июля. Их использование запрещено международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Россия и Украина, Китай и Израиль.

Директор вашингтонского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Сара Йегер критиковала решение Белого дома отправить Украине кассетные боеприпасы. Она обращала внимание, что их использование приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения.

Президент США Джо Байден говорил, что решение далось ему трудно, однако, по его мнению, кассетные боеприпасы необходимы Украине для контрнаступления. В Белом доме назвали это «компромиссным вариантом» на время наращивания в США производства артиллерийских снарядов.

Подробнее о поставках боеприпасов — в материале «А кассетные Байден припас».

Анастасия Ларина