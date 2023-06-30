МИД выразил Польше протест из-за ареста российского хоккеиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посольство в Варшаве выясняет обстоятельства задержания российского гражданина. Ранее польские власти сообщили, что по подозрению в шпионаже был задержан и арестован на три месяца хоккеист из России. Варшаве в связи с этим заявлен решительный протест, сообщила госпожа Захарова.

«Российскому гражданину будет оказана вся необходимая помощь. Как заявил прокурор Польши, это 14-й случай ареста российских граждан. Выражаем Варшаве решительный протест. Требуем незамедлительно предоставить российской стороне исчерпывающие объяснения»,— сказала она.

Сегодня, 30 июня, министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро сообщил об аресте игрока хоккейного клуба первой лиги с гражданством России. По данным Генпрокуратуры Польши, он находился в Польше с октября 2021 года и занимался обнаружением критической инфраструктуры в нескольких польских воеводствах. Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Имя задержанного не сообщалось. По информации газеты Wyborcza, мужчину задержали в Силезском воеводстве, ему 28 лет, его имя — Максим С.

В Кремле говорили, что пока не располагают подробными данными о задержании россиянина. В российском посольстве заявляли, что они пока не получали от правоохранительных органов Польши информацию о задержании хоккеиста.