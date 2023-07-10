Стрелков прокомментировал историю с «минированием» здания, где должна была состоятся его встреча со сторонниками в Петербурге

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) прокомментировал вчерашние события со срывом лекции в книжной лавке «Листва» на Литейном проспекте. По его словам, встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге в этот день он все-таки провел. А инцидент с якобы «минированием» назвал «серьезной глупостью со стороны властей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брифинг бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) на тему: "А утром началась война. К чему приведет военная операция на Украине?" в пресс-центре информационного агентства "Национальная Служба Новостей". Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) во время пресс-конференции.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Брифинг бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) на тему: "А утром началась война. К чему приведет военная операция на Украине?" в пресс-центре информационного агентства "Национальная Служба Новостей". Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) во время пресс-конференции.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Встречу провел. Спасибо за предоставленную возможность отделению партии «Другая Россия» (незарегистрированное объединение, созданное членами запрещенной в РФ Национал-большевистской партии — «Ъ-СПб»). Все люди, которые были записаны, пришли, — рассказал господин Стрелков «Ъ-СПб» утром 10 июля. — Что касается того, что произошло с «минированием», то есть понимание, что все это серьезная глупость со стороны властей, со стороны правоохранительных органов. Особенно на фоне всего происходящего, это большая глупость».

Напомним, ранее лекцию Игоря Стрелкова (Гиркина) планировалось провести вечером в воскресенье в книжной лавке «Листва» на Литейном проспекте, 33. Предполагалось, что темой разговора станет обсуждение недавнего мятежа ЧВК «Вагнер». Незадолго до этого петербургская полиция предостерегла организаторов от проведения мероприятия из-за действий, «создающих условия для совершения преступлений».

Ближе к началу встречи появилась информация, что здание, в котором располагается книжная лавка, якобы заминировано. Место оцепили правоохранители, несколько часов там работали полиция, Росгвардия и кинологи.

Андрей Цедрик

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