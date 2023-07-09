Силовики оцепили книжную лавку «Листва» на Литейном после сообщения о минировании

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали работников и посетителей книжной лавки «Листва» из-за сообщения о минировании. В настоящий момент на Литейном проспекте, 33 работает Росгвардия. Об этом 9 июля с места событий сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

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По информации «Фонтанки» со ссылкой на источник в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщение о якобы заложенной бомбе по указанному адресу поступило в 16:04. Сотрудники полиции на месте ждут кинологов.

Проход к магазину «Листва» в эти минуты огражден сигнальной лентой. В полиции и Росгвардии комментировать происходящее отказываются.

Напомним, что на 18:00 в «Листве» была запланирована лекция экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) на тему мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская полиция предостерегла организаторов от проведения этого мероприятия из-за действий, «создающих условия для совершения преступлений».

Некоторые СМИ также сообщают, что из-за произошедшего сотрудники полиции якобы перекрыли Литейный проспект. Однако по информации «Ъ-СПб» ограничение движение там связано с дорожным ремонтом.

Полина Пучкова, Андрей Цедрик

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