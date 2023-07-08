Полиция Петербурга предостерегла от проведения вечера Стрелкова о мятеже Пригожина

Петербургская полиция вынесла предостережение книжному магазину «Листва». По мнению правоохранителей, планируемая в «Листве» встреча с экс-министром обороны ДНР Игорем Стрелковым была не согласована, пишет 8 июля магазин в своем Telegram-канале. Организаторы же заявляют, что согласования для проведения вечера не требуется.

Как рассказали в книжном, их «заставляют подписать» предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений». По их словам, полиция объясняет это отсутствием согласования мероприятия.

При этом в «Листве» отмечают, что действия правоохранителей незаконны — мероприятие рассчитано на менее чем 50 гостей, поэтому не является публичным и необходимости в его согласовании нет.

«И, да, а какую «преступную деятельность», интересно, мне собираются инкриминировать? Может быть, осуждение мятежа Пригожина? Или призывы к победе над «уважаемыми киевскими партнерами»? Тогда да, спору нет, виновен однозначно, а «Листва» — это мои пособники…»,— заявил сам Игорь Стрелков в своем Telegram-канале.

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