Горелкин считает маловероятной популярность Threads в России

Новая соцсеть Threads, запущенная недавно Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга, вряд ли станет популярной среди российских пользователей. Так считает зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»). В Twitter, которой владеет Илон Маск, не исключили иска против Meta из-за Threads.

«Пока меня не покидает ощущение, что новая соцсеть вряд ли станет популярной внутри России: все же твиттеровские механики не очень хорошо у нас приживались»,— написал господин Горелкин в своем Telegram-канале. Пока непонятно, сколько российских пользователей зарегистрировалось в Threads, сообщил также он, отметив, что, судя по всему, Threads заинтересована в российской аудитории.

За два дня после запуска Threads набрала свыше 70 млн пользователей.

Мария Федотова