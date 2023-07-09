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Коммерсантъ FM
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Горелкин считает маловероятной популярность Threads в России

Новая соцсеть Threads, запущенная недавно Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга, вряд ли станет популярной среди российских пользователей. Так считает зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»). В Twitter, которой владеет Илон Маск, не исключили иска против Meta из-за Threads.

«Пока меня не покидает ощущение, что новая соцсеть вряд ли станет популярной внутри России: все же твиттеровские механики не очень хорошо у нас приживались»,— написал господин Горелкин в своем Telegram-канале. Пока непонятно, сколько российских пользователей зарегистрировалось в Threads, сообщил также он, отметив, что, судя по всему, Threads заинтересована в российской аудитории.

Что известно о новой соцсети Threads

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За два дня после запуска Threads набрала свыше 70 млн пользователей.

Мария Федотова

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